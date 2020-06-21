Как необычное солнечное затмение выглядело сегодня в разных частях Земли 1 21.06.2020, 13:34

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Белорусы могли наблюдать его лишь частично.

Сегодня жители некоторых стран мира могли видеть кольцеобразное солнечное затмение. Однако белорусы (за некоторым исключением) не могли насладиться этим зрелищем. Портал tut.by собрал фото из других городов и стран.

Затмение называется кольцеобразным, потому что вокруг Луны видно кольцо из лучей Солнца. Следить за этим явлением можно онлайн по ссылке.

Можно ли было его наблюдать в Беларуси? Как пишет astrobel.ru, 21 июня 2020 года жители Гомеля и Гомельской области смогли увидеть незначительные частные фазы кольцеобразного солнечного затмения, которое во всей своей красоте будет наблюдаться в восточной Африке, а также в южной и восточной Азии.

Для жителей Гомеля солнечное затмение началось в 8 часов 40 минут и закончилось в 9 часов 10 минут. В максимальной фазе Солнце закрылось Луной на 2%.

А вот в других странах зрелище было более красивым и несколько зловещим. Полоса кольцеобразной фазы солнечного затмения 21 июня началось в Африке на территории Республики Конго. Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, она прошла через территорию Демократической Республики Конго, Южный и Северный Судан, Эфиопию, затем по южной части акватории Красного моря. Затем проследовала через территории Йемена, Саудовской Аравии и Омана, потом по акватории Оманского залива, а после — через Пакистан и север Индии.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Продолжительность кольцеобразной фазы данного солнечного затмения в момент своего максимума составила всего 38 секунд. В этот момент лунная тень имела диаметр 21 км и проходила по территории Индии.

В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение выпадет на время летнего солнцестояния 21 июня 2039 года.