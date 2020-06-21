«Живая цепь на сотни метров»: Бобруйск вышел на пикет солидарности
- 21.06.2020, 13:54
Яркий фоторепортаж.
19 июня в 17:00 на улице Минской в Бобруйске прошел «Пикет солидарности». Люди выстроились в живую цепочку, пишет mogilev.online.
Люди вели себя спокойно, кто-то стоял целой семьёй, кто-то отдельно. Агрессивных действий в отношении правоохранительных органов никто не предпринимал.
— Мы просто тут стоим, в знак солидарности, — сказала женщина из цепи людей, в ответ на призыв сотрудника милиции разойтись.
Очередь из людей практически добралась до городской бани.