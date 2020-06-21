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Владелец «Табакерок» устроил диверсию против «Саши 3%»?

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  • 21.06.2020, 14:07
  • 20,097
Владелец «Табакерок» устроил диверсию против «Саши 3%»?

В Беларуси происходит что-то необычное.

Еще один народный флешмоб проходит по всей стране, пишет телеграм-канал "Баста!"

"Сегодня с утра прогулялся - ни одной "Табакерки" чистой не увидел. Теперь понимаю, что какой-то наш человек посоветовал Саше их везде поустанавливать, чтобы людям было где рисовать", - пишет читатель.

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