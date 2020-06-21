Владелец «Табакерок» устроил диверсию против «Саши 3%»?9
- 21.06.2020, 14:07
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В Беларуси происходит что-то необычное.
Еще один народный флешмоб проходит по всей стране, пишет телеграм-канал "Баста!"
"Сегодня с утра прогулялся - ни одной "Табакерки" чистой не увидел. Теперь понимаю, что какой-то наш человек посоветовал Саше их везде поустанавливать, чтобы людям было где рисовать", - пишет читатель.
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