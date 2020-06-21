Брестчане вместо кормления голубей провели марш в центре города 9 21.06.2020, 14:15

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Фото: Беларусь головного мозга

Власти оказались неготовыми к новой тактике.

По воскресеньям в Бресте проходит традиционное кормление голубей – таким образом местные жители уже более года выражают свое отношение к строительству и работе аккумуляторного завода «АйПауэр». Сегодня, 21 июня, они также пришли кормить голубей в 12:00 на площадь Ленина, сообщает «Белсат».

Власти перекрыли площадь Ленина и некоторые улице в центре, но люди все равно вышли на традиционную акцию протеста.

Брестчане решили использовать новую тактику: собрались возле памятника Ленину и около 12:30 двинулись в сторону площади Советской.

Машины сигналят в поддержку пикетчиков. Стоит отметить, что милиция и люди в штатском ведут себя уважительно и корректно.

Акция закончилась примерно в 13:35, всего в ней приняло участие около сотни людей.