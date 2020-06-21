Специалисты из Кембриджа объяснили, как остановить вторую волну коронавируса 1 21.06.2020, 14:23

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Фото: Getty Images

Британские медики провели масштабное исследование.

Согласно новому исследованию, 100% использование антибактериальных масок среди населения может предотвратить следующую вспышку пандемии коронавируса.

К середине июня 2020-го власти Киева сообщили о своих намерениях ужесточить карантин в украинской столице.

В то же время, в Министерстве здравоохранения Украины допустили возможность появления второй волны эпидемии и заявили, что она будет «зависеть от поведения самих граждан».

Частично этого заявление подтверждают результаты нового исследования ученых из Кембриджского и Гринвичского университетов, пишет nv.ua.

Согласно работе, которую на днях опубликовали в научном журнале The Royal Society, массовое использование антибактериальных масок позволит сдержать распространение вируса среди населения и предотвратить вторую волну пандемии.

«Наш анализ поддерживает немедленное и универсальное использование масок для лица людьми. Широкое использование лицевых масок в обществе, физическое дистанцирование и некоторые другие карантинные меры могут стать приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности задолго до того, как появится эффективная вакцина», — говорит руководитель исследования из Кембриджского университета доктор Ричард Штутт.

Ученые предполагают, что ношение масок может предотвратить распространение болезни в течение следующих 18 месяцев, которые потенциально необходимы для разработки вакцины.

Авторы работы пишут, что если хотя бы 50% населения будут носить обычные маски для лица — это позволит удерживать показатель распространения вируса — R — ниже 1.0. Именно такое число R необходимо для замедления пандемии.

«Существует распространенное мнение, что ношение маски означает, что вы считаете окружающих опасными. На самом деле, надевая маску, вы в первую очередь защищаете окружающих от себя. Культурные и даже политические проблемы могут помешать людям носить маски для лица, поэтому идея должна быть ясной: «моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня», — пишут авторы работы.

Напомним, недавно в швейцарской лаборатории представили материал для антибактериальных масок, которые позволят видеть лицо человека, и в них будет легко дышать.

Новые HelloMasks сделаны из органической биомассы, и они эффективно фильтруют воздух, если их регулярно менять. Маски сделаны из ультратонких полимерных нитей: электрический заряд позволяет сшивать пряди тонких волокон на расстоянии всего в 100 нанометров друг от друга, что аналогично пропускной способности обычных масок.

Такой материал должен обеспечить защиту от бактерий и вирусов, позволяя при этом комфортно дышать. HelloMasks помогут людям, которые имеют проблемы со слухом, поскольку языки жестов предполагают общение с помощью мимики, чего нельзя сделать в обычных масках.

Команда ученых из Швейцарии уже создала свой стартап, и сейчас налаживает промышленное производство прозрачных масок. По их словам, прозрачные маски должны появиться на рынке в начале 2021 года, и они в первую очередь будут доступны для медработников.