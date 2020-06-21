Акция у белорусского посольства в Варшаве собрала более тысячи человек 12 21.06.2020, 14:34

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Участники протеста рассказали о непередаваемой атмосфере солидарности.

Акция солидарности у белорусского посольства в Варшаве собрала более 1000 человек. В акции приняли участие белорусы, поляки, украинцы. Среди них – и политические активисты, которых вынудили покинуть Родину.

Акция была легальной, ее проведение было заранее согласовано.

«Более тысячи человек вышло сегодня к посольству Беларуси в Варшаве. Непередаваемая атмосфера, солидарность и масса светлых людей. Мы — сила!», - написал после акции блогер Nexta.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя