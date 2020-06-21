Новые санкции: как закон Цезаря ударит по Асаду и России 21.06.2020, 14:43

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Союзный Кремлю диктатор может не выдержать народных протестов.

В Дамаске люди вышли на акцию протеста против санкций и в поддержку президента

Новые американские санкции против Сирии, вступившие в силу на этой неделе, добавят проблем президенту Башару Асаду, у которогпио и без того довольно причин для головной боли: экономический кризис небывалых масштабов, протесты на улицах, разлад в семье, передает ВВС.

Санкции потенциально чреваты полной экономической изоляцией Сирии со стороны Запада и тех, кто не хочет портить отношения с США, поскольку они направлены против всех, кто соберется сотрудничать с режимом Асада или вкладывать в сирийскую экономику.

Но заставят ли они Асада пойти на уступки на переговорах с оппозицией и прекратить бомбить собственное население? Опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты скептически оценивают подобные перспективы и говорят, что дипломатия была бы эффективнее экономических санкций, от которых прежде всего пострадают обычные сирийцы.

После девяти лет войны Сирия лежит в руинах, валюта стремительно обесценивается, 80 процентов населения живет за чертой бедности, многим угрожает голод. Каждый второй сириец - вынужденный переселенец, каждый третий - беженец за границей.

Что такое "закон Цезаря"?

Сирия была под санкциями США и Евросоюза и до вступления в силу 17 июня американского "Акта о защите гражданского населения Сирии", более известного как "закон Цезаря" - по псевдониму полицейского фотографа, бежавшего из Сирии.

В 2014 году он тайком вывез 55 тысяч фотографий с изображением тел сирийских заключенных со следами пыток. Каждое тело было сфотографировано с порядковым номером. Все, кроме одного, - тела мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Они либо обнажены, либо на них почти нет одежды. У многих признаки истощения, ожоги, кровоподтеки, следы удушения и пыток электрическим током. У некоторых выколоты глаза.

Прежние санкции предписывали замораживание счетов сирийского правительства, сотен компаний и частных лиц. Новые санкции - секторальные. Они предусматривают заморозку активов работающих с Сирией компаний или людей, независимо от национальности.

Под санкции попадают и вооруженные формирования, которые, по версии США, поддерживаются Россией и Ираном - главными союзниками Сирии.

С помощью санкций американские власти хотят испортить жизнь всем причастным к конфликту, который унес более полумиллиона жизней, и добиться диалога Асада с оппозицией до того, как начнется масштабная послевоенная реконструкция.

Фото: AFP

Санкции больше всего ударят по карману простых сирийцев, считают аналитики

Под новые санкции попали 39 человек, включая Башара Асада и его ближайшее окружение. Впервые в списке оказалась жена Асада Асма, которую некоторые считают движущей силой последних конфликтов внутри семьи и опалы главного олигарха страны.

"Цель санкций - не дать Асаду получить экономические дивиденды от условного военного триумфа и отрезать режим от международных финансовых рынков, пока не будет найдено политическое решение конфликта", - сказал спецпредставитель госсекретаря США по делам Сирии и Ливана Джоэл Рейберн.

"Закон Цезаря" рассчитан на пять лет, а санкционный список в ближайшие месяцы будет расширяться по необходимости, говорят американские политики.

"Нам больше не надо доказывать, что та или иная фирма связана с Асадом. Достаточно того, что она вкладывает деньги в один из указанных секторов сирийской экономики", - говорит Рейберн.

Запретный список широк: от строительства до энергетики и авиации.

Под санкции попадают все, кто:

оказывает значительную материальную, финансовую или технологическую поддержку сирийскому правительству или любому иностранному лицу, действующему в военном качестве в интересах правительства Сирии, России или Ирана;

продает товары, технологии или информацию, способствующие развитию нефтегазовой промышленности, покупке и содержанию военных самолетов, а также услуги в сфере строительства;

берется за реконструкцию в районах Сирии, которые находятся под контролем правительств Сирии, России или Ирана.

Американцы вводили санкции против Сирии с момента, когда страну впервые включили в список спонсоров терроризма в 1979 году. С тех пор санкции усиливали или ослабляли в зависимости от исторических событий и смены президентов в США.

"Возможно, сирийцы извлекли из этого такой урок: американские администрации приходят и уходят, а семейство Асада остается", - говорит Сэм Дагер, американский журналист и автор книги "Асад или мы сожжем страну".

Девальвация, пожары и голод

Сейчас ситуация осложняется сразу несколькими факторами: экономика в руинах, эпидемия Covid-19, кризис в соседнем Ливане, где сирийцы традиционно хранят деньги, и непобедимая коррупция в самой Сирии.

Стране как никогда нужны деньги. Однако иностранные инвесторы не спешили и до введения новых санкций, а "закон Цезаря" может и вовсе отбить охоту у компаний и граждан ОАЭ, Иордании или Ливана, задумывавшихся о бизнесе в послевоенной Сирии.

"В последнее время принято считать Асада победителем. Но это не совсем верно", - пишет в колонке для Politico директор вашингтонского Института Ближнего Востока Чарльз Листер.

"Он удержался на плаву и контролирует 60 процентов территории, но далеко не победитель. Все предпосылки к акциям протеста, существовавшие в 2011 году во время "арабской весны", сегодня, в 2020 году, только обострились. Держась за власть, Асад последовательно и целенаправленно уничтожал собственную страну и ее экономику", - полагает американский эксперт.

Фото: AFP

Впервые за многие годы недовольные вышли на улицы, на этот раз в Сувейде, где проживают в основном друзы, не участвовавшие в масштабных демонстрациях 2011 года.

Еще до введения санкций экономическая ситуация осложнилась из-за эпидемии коронавируса. Границы закрыли, и поток валюты от диаспоры иссяк.

Всего за последние несколько недель сирийская лира резко обесценилась. На черном рынке за доллар дают до 3500 лир. Еще в начале года курс был 700.

Доходы государственных чиновников и военных обесценились вместе с лирой. Цены на лекарства и еду - сахар, кофе, муку, рис - взлетели вдвое или втрое.

Чтобы показать, что лира больше ничего не стоит, сирийцы постят в соцсетях самокрутки из купюр. В некоторых подконтрольных вооруженной оппозиции районах на границе с Турцией жители расплачиваются теперь турецкими, а не сирийскими лирами.

За последний год продуктовая корзина подорожала вдвое и стоит в 16 раз больше, чем в 2011 году, до войны, подсчитала Всемирная продовольственная программа ООН. Глава организации Дэвид Бизли предупредил, что голод не за горами. Из-за лесных пожаров в Хаме и Сувейде пострадают урожаи пшеницы, ячменя и другие сельхозугодья.

Фото: AFP

Турецкие лиры в сирийском банке в одном из городов в провинции Идлиб. На территориях, неподконтрольных Дамаску, начала активно распространяться турецкая валюта

"Сирийская экономика разрушена, режим явно не в состоянии пополнить казну деньгами и остановить стремительное падение экономики", - пишет Элизабет Цурков, эксперт по Сирии, сотрудница американского Исследовательского института внешней политики.

О борьбе за исчезающие на глазах источники дохода свидетельствует и публичный спор Асада с двоюродным братом, в прошлом другом семьи Рами Махлуфом. Как объясняли эксперты по Сирии, Асад в попытке заполнить бюджет обращался ко всем крупным бизнесменам, многие соглашались, а Махлуф ответил отказом, после чего в его компанию пришли с проверками, а его самого отправили под домашний арест.

Во время войны Иран давал деньги, а Россия поддерживала словом. Сейчас же Асаду одиноко, говорит Сэм Дагер.

Что дальше?

Закон о новых санкциях содержит не только кнут, но и пряник, отмечают эксперты.

Санкции могут быть сняты при выполнении ряда условий, отмечает Дарин Халифа из Crisis Group.

Среди триггеров потенциальных послаблений: отказ от использования воздушного пространства Сирии для авиаударов по мирному населению, школам и больницам, освобождение политических заключенных, создание условий для возвращения беженцев, допуск гуманитарной помощи в районы, в настоящее время находящиеся в осаде правительственных сил, а также привлечение к ответственности военных преступников.

"Смена режима - не цель этих санкций. О смене режима в западном мире не говорят уже последние пять лет, - отмечает Дарин Халифа. - Ни Европа, ни США не преследуют сейчас эту цель. От Асада ждут более серьезных уступок, выходящих за рамки косметических изменений, на которые последнее время соглашался режим".

"Закон Цезаря" не требует ухода Асада", - соглашается эксперт Вашингтонского института, сама сирийская политическая беженка Ула Алрифай.

По ее мнению, больше всего санкции ударят по обычным людям: "Режим так устроен, что вся тяжесть санкций упадет на плечи простых сирийцев, а правящая элита окажется в укрытии".

Перед Асадом два пути, полагают западные эксперты. Согласиться на мировую и урегулирование под эгидой ООН - или усугубить конфликт с Западом.

"Асад играет в игру с нулевой суммой, он не способен создавать ситуации, в которых в выигрыше оказываются все", - оценивает перспективы договориться с ним сирийка Ула Алрифай.

России санкции не помеха?

Чарльз Листер из вашингтонского Института Ближнего Востока видит три возможных сценария развития ситуации в Сирии: страна идет по пути изоляционизма и превращается в Северную Корею, становится очередным примером агрессивного failed state по примеру Сомали, или же последние события приводят к дворцовому перевороту, изменению режима сверху.

"Выбранный Асадом путь для Сирии многим может показаться неподходящим настолько, что злость, нестабильность и разочарование могут привести к замене Асада - возможно, не без участия России", - пишет эксперт.

О нетерпеливости в российских кругах по поводу сирийских перспектив все чаще говорят в последние месяцы после серии публикаций в российских СМИ, критикующих Башара Асада.

Многие наблюдатели увидели в этом признак того, что Россия недовольна президентом Сирии. В апреле бывший посол России в Сирии Александр Аксененок на страницах "Коммерсанта" раскритиковал недальновидность и негибкость сирийского руководства, которое не желает бороться с коррупцией и попустительствует теневым структурам.

А некоторое время спустя Блумберг со ссылкой на несколько источников писал, что в Кремле выражают нетерпение тем, что Асад не показывает гибкость на переговорах с оппозицией и не торопится заключить политическое соглашение, чтобы покончить с войной.

Фото: AFP

Открыто о недовольстве российские власти не говорили - пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Блумбергу опроверг, что Путин недоволен Асадом из-за отсутствия компромиссов оппозиции. Не комментировала слухи и сирийская сторона. Блумберг, кроме того, ссылаясь на источник, писал, что Москва могла намеренно через "критические статьи" посылать сигнал Асаду.

Российские власти после вступления в силу "закона Цезаря" выразили готовность и дальше помогать Сирии. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, по словам замглавы российского МИД Михаила Богданова, "будет и дальше работать".

"Будем продолжать оказывать необходимую помощь нашим друзьям - сирийскому народу - в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна, особенно в социально-экономическом плане, у нас особые отношения", - цитирует Богданова РИА Новости.

Новый закон практически не затронет Россию, потому что против нее и так действуют западные санкции из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

"Закон закрепляет нынешнее положение вещей - те, кто не хотел работать в Сирии, тем более не будут там работать", - считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Но, как признал в интервью "Коммерсанту" бывший посол России в Сирии Александр Аксененок, санкции осложнят отношения.

"Этот "закон Цезаря" - испытание способности России поддерживать сирийский режим на плаву. Санкции США бьют по российско-сирийскому сотрудничеству, в том числе попыткам Москвы облегчить страдания сирийцев, направляя им зерно, медикаменты, не говоря уже о других проектах. Санкции против Центробанка Сирии ставят под угрозу любые транзакции в эту страну".

Решить проблемы Сирии способна только дипломатия, считают эксперты, но сейчас, по словам Чарльза Листера, "Запад держит двери закрытыми".