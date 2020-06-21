The Guardian: В Беларуси происходит «революция тапочек», власть Лукашенко под угрозой 4 21.06.2020, 14:53

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Фото: «Наша Ніва»

Ведущее британское издание написало о ситуации в нашей стране.

Лукашенко властвует на протяжении десятилетий. Однако неумелая борьба с covid-19 создаст ему немало проблем на выборах, пишет британское издание The Guardian (перевод - inosmi.ru).

Бывший банкир Виктор Бабарико стал символом недовольства элиты Лукашенко и 26 годами его правления самым авторитарным государством в Европе.

Бабарико прежде не занимался политикой, но в этом году решил баллотироваться в президенты, чтобы противостоять экономической интеграции с Россией и по причине «абсолютно безответственного» отношения к пандемии коронавируса. Лукашенко отказался вводить карантинные меры, заявив, что сдержать вирус можно водкой. А 9 мая он провел Парад Победы, в котором приняли участие тысячи военнослужащих и пожилые ветераны войны.

«Правительство утратило связь с реальностью. Наглядным тому подтверждением стали меры борьбы с covid-19, — сказал Бабарико, давая интервью. — Они думают, что Беларусь, которая жила тихо и смиренно последние 26 лет, будет жить так и дальше. Но той страны, которая существует в их воображении, уже нет».

Лукашенко занимает пост с 1994 года, «побеждая» на тщательно срежиссированных «выборах». Теперь он готовится к шестому сроку, но на сей раз выборы могут стать настоящими. Организаторы предвыборных кампаний собрали сотни тысяч подписей в попытке зарегистрировать настоящих оппозиционных кандидатов.

Оппоненты Лукашенко говорят, что его рейтинги популярности рухнули. «Я могу практически гарантировать вам, что уровень поддержки у Лукашенко ниже 50%, — сказал Бабарико. — Поэтому нынешние выборы уникальны».

Причин для недовольства немало. Это экономические неурядицы, неумелая борьба с covid-19, расширение критики в социальных сетях, все более уверенное в себе гражданское общество, а также усталость от власти, которая как будто исчерпала все свои идеи.

«Это превращается во взрывоопасную смесь, — говорит редактор минского издания «Наше мнение» Валерия Костюгова. Она отмечает, что из-за коронавируса кризис существенно обострился. «Сейчас центр внимания сместился на выборы, потому что люди надеются каким-то образом избавиться от Лукашенко и от его системы правления», — объясняет Костюгова.

Среди обычного набора кандидатов-марионеток, не представляющих особой угрозы для Лукашенко, появились реальные претенденты на его пост. Кандидаты от истэблишмента, такие как Бабарико и бывший посол в США Валерий Цепкало, указывают на то, что в рядах элиты появились трещины. Популярный ютьюбер Сергей Тихановский, у которого свыше 235 000 подписчиков, привлекает тысячи белорусов на мероприятия по сбору подписей за свою кампанию, которую он проводит под антикоррупционным лозунгом «Остановить таракана».

Многие сторонники Тихановского по его совету купили тапочки, которыми обычно давят тараканов. Некоторые СМИ назвали это «революцией тапочек».

Власти сурово ограничивают проведение социологических опросов, однако тысячи людей выстроились в длинные очереди, чтобы своими подписями поддержать оппозиционных кандидатов. Обозреватели называют это политическое явление беспрецедентным.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что первым арестовали Тихановского, привлекающего избирателей из глубинки и из рабочего класса, которые прежде поддерживали Лукашенко.

Жена Тихановского Светлана говорит, что она сама попытается зарегистрироваться в качестве кандидата, но ей пришлось отменить несколько мероприятий из-за того, что ее беспокоят провокации, о чем она сообщила в своем видеообращении.

В тот же день следователи провели обыск в бывшем банке Бабарико «Белгазпромбанк» и в ряде связанных с ним компаний.

Бабарико избегает призывов к протестам, однако говорит, что они могут начаться, «если люди почувствуют себя обманутыми, как это было в Чехословакии и Румынии».

«Я не хочу призывать к протестам и не буду, но если народ решит, что это необходимо, я буду вместе с народом, — заявил он. — Я предпочитаю идею бархатной революции, революцию надежды… трудную, но мирную и законную передачу власти».