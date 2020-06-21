«Протест будет нарастать, всех уже достал таракан» 4 21.06.2020, 15:12

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Фото: «Наша Ніва»

Житель Гомеля поделился эмоциями после акции солидарности 19-го июня.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

20 июня во многих городах люди снова вышли на стихийные акции солидарности и протеста.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя из Гомеля.

!У нас в Гомеле всех уже достал таракан, - пишет читатель. - Если сравнивать ситуацию с акциями протестов предпринимателей, то тогда большинство молча у нас сжимало зубы и платило все поборы. Сейчас все намного лучше.

Люди выходили 19-го июня группами, друзья, семьи, какие-то тусовки. Поддерживали друг друга. На нас смотрели и брали пример другие люди, многие поддерживали и аплодировали. Это значит, что протест будет нарастать, потому что народу уже не плевать на себя.

Очень скоро благодаря этому мы столкнемся с таким эффектом, когда качество перерастет в количество, а потом количество обретет новое качество. Тогда выйдет весь Гомель и область, тогда выйдет и вся Беларусь, и у таракана просто не останется выбора, как просто сбежать с насиженной должности.

До встречи на улицах!».

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