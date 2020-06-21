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Госпитализированная с COVID-19 Елена Зеленская обратилась к медикам

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  • 21.06.2020, 15:04
  • 6,419
Госпитализированная с COVID-19 Елена Зеленская обратилась к медикам

У супруги президента Украины диагностировали двустороннюю пневмонию.

В международный День медицинского работника супруга президента Украины Елена Зеленская поздравила украинских медиков.

Как написала она в Facebook, люди в белых халатах первыми встречают в этом мире каждое новую жизнь и делают все возможное, а иногда – и невозможное, чтобы эту жизнь сохранить.

"Сегодня хочу поблагодарить вас лично, искренне, от всего сердца. Я знаю, что мое здоровье – в надежных руках. Заглянув в ваши сосредоточенные глаза, сразу чувствуешь себя в безопасности. Спасибо за ваш профессионализм и заботу. Спасибо за то, что выбрали эту благородную профессию и отдаете частичку себя каждому пациенту", – отметила первая леди.

Она пожелала медсестрам, акушерам, санитарам, лаборантам, фельдшерам и врачам достойных условий, чтобы профессионально реагировать на боль и успешно лечить.

"Ценим и еще раз убеждаемся: без вас нам – никак", – добавила Зеленская.

12 июня Офис президента Украины сообщил, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.

16 июня Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

18 июня стало известно, что супруга президента проходит антибактериальную терапию.


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