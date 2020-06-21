Яркий фоторепортаж с акции у белорусского посольства в Варшаве 1 21.06.2020, 16:22

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Фото: charter97.org / Иван Межуй

На акции солидарности было много креативных плакатов и бело-красно-белых флагов.

Сегодня, 21 июня, акция солидарности у белорусского посольства в Варшаве собрала более 1000 человек. В ней приняли участие белорусы, поляки, украинцы.

Среди них – и политические активисты, которых вынудили покинуть Родину. Мероприятие было легальным, его проведение заранее согласовали.

На акции побывал фотокорреспондент сайта Charter97.org:

Многие автомобилисты активно поддерживали участников акции. На машинах можно быть увидеть национальные белорусские флаги.

У белорусского посольства в Варшаве скандировали: «Выпускай!», «Свободу», «Жыве Беларусь!».