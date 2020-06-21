Яркий фоторепортаж с акции у белорусского посольства в Варшаве

Яркий фоторепортаж с акции у белорусского посольства в Варшаве1
- 21.06.2020, 16:22
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На акции солидарности было много креативных плакатов и бело-красно-белых флагов.
Сегодня, 21 июня, акция солидарности у белорусского посольства в Варшаве собрала более 1000 человек. В ней приняли участие белорусы, поляки, украинцы.
Среди них – и политические активисты, которых вынудили покинуть Родину. Мероприятие было легальным, его проведение заранее согласовали.
На акции побывал фотокорреспондент сайта Charter97.org:
Многие автомобилисты активно поддерживали участников акции. На машинах можно быть увидеть национальные белорусские флаги.
У белорусского посольства в Варшаве скандировали: «Выпускай!», «Свободу», «Жыве Беларусь!».