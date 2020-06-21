Жена лидера минского «Динамо»: Противно смотреть на действия властей, но выросло смелое поколение и мы победим 8 21.06.2020, 15:29

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Ксения Бахар сходила на акции солидарности в Минске и решила продолжать бороться.

Ксения Бахар – жена одного из лидеров минского «Динамо» Ивана Бахара.

Журналисты tribuna.com узнали, что Ксении небезразлично то, что происходит в ее стране. Например, в пятницу она отправилась в центр Минска на акцию протеста – там люди цепью стояли вдоль проспекта Независимости.

А в субботу Ксения подала документы в избирательную участковую комиссию – хочет лично участвовать в подсчете голосов и рассказывает остальным, как последовать ее примеру.

В своем Instagram девушка призналась, что после провокаций властей в этой избирательной кампании не может ни спать, ни есть, и призвала переставать молчать. «Пускай меня расстреляют, пускай меня посадят. Я не хочу жить в такой стране. Мерзко до невозможности», – написала Ксения, а позднее добавила постом: «Противно. Но не страшно. Уже не страшно. Ведь нас много, все видят и понимают поддержку друг друга. Такого еще не было никогда. Просто поколение выросло. Смелое поколение. Страна для народа, а не народ для страны. Мы победим».