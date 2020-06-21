Молодая мама: Саша, уходи, хочу, чтобы моя дочь жила в свободной стране 21.06.2020, 16:02

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Иллюстрационное фото: onliner.by

Эмоциональный пост белоруски из соцсетей.

Эмоциональный пост молодой белоруски из "Инстаграма" опубликовал телеграм-канал "Баста".

"Как же хочется, доченька, чтобы ты жила в свободной стране! - пишет она. - Честной стране и порядочной!

Чтобы власть страны мнение твоё уважала, твой голос имел значение, просто потому что это нормально, уважать и ценить свой народ, каждую его единицу!

Чтобы стражи порядка охраняли тебя от несправедливостей и ты всегда смогла обратиться за помощью!

Чтобы никто не смел прикасаться к тебе своими грязными руками, тащить в уазик и арестовывать. Просто потому что твоя ма йка кому-то пришлась не по вкусу!

Чтобы ты не знала всего этого откровенного зла, вранья и лицемерия, которое происходит сейчас.

И как же я хочу, моя девочка, чтобы тебе не пришлось никуда уезжать, чтобы жить в такой стране!

Саша, уходи. Дай нашим детям шанс!