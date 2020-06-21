Участница акции солидарности в Слониме: Не могу просто сидеть дома и молчать
- 21.06.2020, 16:42
Слоним против «Саши три процента».
20 июня в Слониме вечером жители города пришли к зданию «ГУК Слонимский центр культуры и отдыха», чтобы выразить свою солидарность с задержанными претендентами на пост президента.
Девушка Екатерина рассказала gs.by, что привело ее на акцию cолидарности.
— Надоел весь беспредел, который происходит в нашей стране. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы не смогли просто сидеть дома и молчать, — сказала девушка.