Первая в Европе: Сербия проводит парламентские и местные выборы 21.06.2020, 17:01

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В стране разблокирован избирательный процесс.

Сербия первой в Европе синхронизировала избирательный процесс с ослаблением коронавирусного карантина, в воскресенье, 21 июня, в стране проходят парламентские и местные выборы, сообщает zn.ua.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра, они будут работать до 20:00 по местному времени. Для голосования доступны 8 250 избирательных участков. Чтобы проголосовать за рубежом, жители страны должны были зарегистрироваться через диппредставительства до 30 мая. За пределами Сербии работают 40 избирательных участков.

В Косово работают 90 избирательных участков, здесь, в сербских общинах, будут голосовать около 100 тысяч избирателей. Миссия ОБСЕ в Косово соберет бюллетени после окончания голосования и передаст избирательным комиссиям на территории Сербии.

В выборах участвует 21 партия, представители которых борются за 250 мест в парламенте. Мандаты получат те, кто преодолеет 3% барьер. Одновременно проходят выборы глав муниципалитетов и депутатов местных советов.

Некоторые партии фрагментированной оппозиции в Сербии выступают за бойкот выборов, заявляя о том, что они не будут свободными и справедливыми из-за контроля президента Александра Вучича над СМИ.

По мнению оппозиции, проведению традиционной кампании помешала и эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

Так, из-за эпидемии выборы, назначенные на 26 апреля, перенесли на 21 июня (15 марта в Сербии ввели режим чрезвычайного положения). Члены комиссий работают в перчатках и масках, для избирателей ношение средств защиты на участке рекомендовано, но не обязательно.

Сербия – на 56 месте в антирейтинге стран по количеству инфицированных, по версии университета Джонса Хопкинса. В пиковый период эпидемии ежедневный прирост заболевших в старне достигал 400 человек, сейчас этот показатель – 90 человек.