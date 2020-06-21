закрыть
21 июня 2020, воскресенье, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в начале недели

  • 21.06.2020, 17:14
  • 2,138
Какой будет погода в начале недели

Прогноз синоптиков.

Дожди с грозами и до плюс 28 градусов ожидается в Беларуси 22 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах - порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем будет от 20 до 26 градусов выше нуля, по югу республики воздух прогреется до 28 градусов.


популярное за неделю

Мнение

23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина