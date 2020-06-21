Кремлевский шпионаж 2 21.06.2020, 17:25

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Спецслужбы РФ разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена холодной войны.

"По информации Focus (перевод — inopressa.ru), российские спецслужбы разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена холодной войны".

"Почти 200 штатных сотрудников разведки скрыто действуют в Германии для вербовки информантов из сферы политики, экономики, армии и СМИ", - сообщает издание со ссылкой на новые сведения Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции.

"Большинство российских разведчиков работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне. Один из наиболее активных вербовщиков новых агентов официально отвечал за уход за российскими военными захоронениями", - пишет издание.

"По данным служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политическую разведку в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее".

"Местные руководители агентов в московском посольстве в Берлине являются сотрудниками российской службы внешней разведки СВР, федеральной службы безопасности ФСБ, а также военной спецслужбы ГРУ".

"Агенты ГРУ, вероятно, участвовали в операции по убийству бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в районе Моабит в Берлине".

Федеральная прокуратура Германии исходит из того, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков "получил помощь в выслеживании убитого Хангошвили - возможно, из российского посольства", передает Focus.