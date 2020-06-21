Организатор акции в Варшаве: Важно привлекать внимание ЕС и других стран к происходящему в Беларуси 21.06.2020, 17:31

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Стася Глинник

Фото: Facebook

Варшава поддержала протестующих белорусов.

21 июня акция солидарности у белорусского посольства в Варшаве собрала более 1000 человек.

Сайт Charter97.org поговорил с ее организатором Стасей Глинник:

- Я в восхищении поскольку не ожидала, что отзовется столько людей. Очень рада этому. Сегодня на протесте очень многие люди подходили ко мне и говорили, что они будут готовы вернуться домой и жить в свободной Беларуси.

Мы сегодня собрались для того, чтобы поддержать всех белорусов и в особенности тех, которые сейчас страдают за нас в тюрьмах и ИВС. Мы благодарны им за это.

Я могу сравнить эту акцию с предыдущими в Варшаве. Наверно, такого числа людей не приходило никогда раньше. Это сравнимо с протестами в Минске и в других городах Беларуси.

Наступило время, когда на улицы выходят не только политически заангажированные люди или с большой подкованностью о происходящей ситуации. Самому простому человеку стало понятно, что что-то не так.

В первую очередь, мне кажется важным поддержать людей в нашей стране и показать им, что здесь есть помощь и мы поможем. Во-вторых, белорусы в Варшаве могут выходить свободно и будут освещены в европейских СМИ. Мне кажется, очень важно привлекать внимание Евросоюза и всех остальных стран к тому, что происходит в Беларуси.