Ученые назвали шесть планет, подходящих для создания колоний 21.06.2020, 17:41

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Тройку лидеров закрывает Титан, на котором есть вода.

Ученые из NASA рассказали о шести планетах, которые подойдут для создания космических колоний в будущем. На первом месте оказался Марс, пишет lenta.ua.

Красная планета давно рассматривается специалистами в качестве потенциального объекта для заселения. В будущем развитие науки и технологии должны позволить производить терраформирование – изменение характеристик атмосферы, позволяющее приблизить ее к земной. Пока Марс не пригоден для обитания без специального оборудования, так как на его поверхности слишком высокий уровень солнечной радиации, а также в воздухе нет кислорода.

Второе место в рейтинге NASA занимает Венера. По словам специалистов, на данной планете лучше всего строить воздушные базы, так как верхние слои атмосферы небесного тела оптимально подходят для колоний.

Тройку лидеров закрывает Титан, хотя он и не является планетой. Основным преимуществом спутника Сатурна является наличие воды. Также специалисты обнаруживали на небесном теле признаки озонового слоя. В будущем ученые планируют отправить зонд к Титану, который позволит более детально изучить особенности его атмосферы.

Четвертое место занимает экзопланета Kapteуn B, находящаяся примерно в 13 световых годах от Земли.

Далее в перечне идет Kepler 22-B с температурой на поверхности до 27 градусов по Цельсию.

Закрывает список экзопланета Gliese 581 g, на которой также может иметься жидкость.