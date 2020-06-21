3%, отпускай 1 21.06.2020, 17:50

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Перед посольством Беларуси в Москве провели акцию солидарности.

21 июня перед посольством Беларуси в Москве прошла акция солидарности с политзаключенными. Её участники держали в руках буквы и символы, которые составляли надпись "3% отпускай", передает euroradio.by.

"3%" символизируют Лукашенко и его электоральный рейтинг. "Отпускай", вероятно, относится в Виктору и Эдуарду Бабарико, задержанным 18 июня, а также Сергея Тихановского, который находится за решёткой с 29 мая.