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3%, отпускай

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  • 21.06.2020, 17:50
  • 3,032
3%, отпускай

Перед посольством Беларуси в Москве провели акцию солидарности.

21 июня перед посольством Беларуси в Москве прошла акция солидарности с политзаключенными. Её участники держали в руках буквы и символы, которые составляли надпись "3% отпускай", передает euroradio.by.

"3%" символизируют Лукашенко и его электоральный рейтинг. "Отпускай", вероятно, относится в Виктору и Эдуарду Бабарико, задержанным 18 июня, а также Сергея Тихановского, который находится за решёткой с 29 мая.


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