Российские регионы бунтуют? 8 21.06.2020, 18:17

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Эксперты считают, что власти в российских городах испытывают Кремль.

В середине мая Россия изо всех сил боролась с коронавирусом. Ежедневно в стране заболевали по 10 тысяч человек, и количество умерших постоянно росло. Страна поднялась на третье место в рейтинге пострадавших от вируса. Там она до сих пор и остается. Однако российские власти все равно выступили с неожиданным заявлением: они решили начать снимать ограничения, пишет Хелене Шеггестад для Aftenposten (Норвегия) (перевод — inosmi.ru).

26 мая сам глава страны Путин объявил, что ситуация настолько стабилизировалась, что будет безопасно 24 июня провести ранее отмененный Парад победы.

Парад будет посвящен 75-летию победы над нацистской Германией. Это очень важное событие, призванное продемонстрировать гордость российской историей и вызвать энтузиазм и ощущение единства у граждан по всей стране.

Но не вся страна хочет принимать в нем участие. В среду руководство 20 крупных городов сообщило, что из-за опасности распространения инфекции проведение парада — неоправданный шаг.

Забота о ветеранах

«Мы приняли решение не рисковать здоровьем людей, прежде всего ветеранов», — написал в своем Инстаграме Михаил Ведерников, губернатор Псковской области на западе России.

Шестнадцать других руководителей пришли к такому же выводу. Большинство сказали, что хотят провести парад позже.

Кремль к их решению отнесся «с полным пониманием».

Регионы получили расширенные полномочия для борьбы с коронавирусом, потому что губернаторам виднее, как у них развивается ситуация, сказал Дмитрий Песков российской прессе во вторник.

Некоторые эксперты, однако, считают, что тут не все так просто.

Исключительная ситуация

Путин предоставил местным властям больше пространства для действий в борьбе с коронавирусом. И многие считают, что они решили этим воспользоваться.

«Самостоятельность губернаторов растет, они понимают, что единой консолидированной позиции у федерального центра нет, он расколот. Аргументы в пользу парада не бесспорны, аргументы против — сильны. Губернаторы прощупывают почву», — сказал политолог Аббас Галлямов Русской службе BBC.

Военный обозреватель Александр Гольц подчеркнул, что такого еще никогда не было, и что ситуация просто исключительная.

В Москве все идет по плану

Третий эксперт Константин Сивков считает, что для разных регионов существуют разные неписаные правила.

«Есть список городов, где проведение парада обязательно, и эти города планы не отменили», — сказал он.

Пример — парад в Москве. Например, было неожиданно, когда мэр столицы Сергей Собянин внезапно открыл город, хотя раньше ввел очень строгие ограничения. Правда, на прошлой неделе он порекомендовал москвичам смотреть парад дома по телевизору.

Надо смотреть в контексте

Очень необычно, что российские региональные лидеры открыто выражают несогласие с центральными властями, считает эксперт по России Хельге Блаккисруд (Helge Blakkisrud) из Норвежского института внешней политики.

«Хотя эти руководители и считаются избранниками народа, они полностью зависят от Кремля. Открытое неповиновение почти без исключения заканчивается тем, что губернатору приходится "добровольно" покинуть свой пост», — рассказал он Aftenposten.

Блаккисруд полагает, что в данном случае речь скорее идет о региональных мерах по предотвращению распространения инфекции, чем о несогласии с решениями Кремля.

По его мнению, столь многочисленные отказы от парада и понимание, с которым Кремль к ним отнесся, стоит рассматривать в контексте предстоящего 1 июля референдума по конституции. На нем граждане будут голосовать в том числе и по поводу поправки, которая может позволить Путину оставаться президентом до 2036 года.

«Хотя празднование 75-летнего юбилея победы во Второй мировой войне имеет огромное символическое значение для Кремля, референдум для путинского режима важнее. Все, что может ему помешать, включая неконтролируемую вспышку коронавируса, для властей крайне нежелательно», — говорит Блаккисруд.