Гомельчане выступили против очередной «золотой» стройки 1 21.06.2020, 18:31

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Жители города требуют потратить 5 миллионов рублей на социальные сферы.

Гомельчане создали петицию против строительства здания суда в Новобелицком районе. Она появилась 18 июня на сайте petitions.by, пишет сайт gomel.today.

О том, что в Гомеле планируется очередная «золотая» стройка более чем за 5 миллионов рублей, СМИ писали 17 июня. Сообщалось, что деньги на строительство возьмут из местного бюджета и иных источников. Работы хотят начать уже в июле этого года и закончить не позднее июня 2021 года.

Однако жители Гомеля считают строительство нового здания суда нецелесообразным. Они отмечают, что в городе недостаточно финансируется социальная и «иные наиболее нуждающиеся» сферы.

«Мы — жители Гомеля требуем отменить строительство нового здания суда стоимостью более 5 000 000 BYN, а данные деньги потратить на строительство детских садов в микрорайонах „Федюнинский“, „Хутор“ и иных наиболее нуждающихся в этом районах», — говорится в тексте петиции.

Также гомельчане отмечают, что жителям района не хватает медицинских учреждений, спортивных объектов и другой инфраструктуры.

Напомним, это не первая петиция против «золотой» стройки, созданная горожанами. В феврале этого года была опубликована петиция против строительства флагштока в центре Гомеля, на который власти были готовы выделить полтора миллиона рублей. Буквально за несколько дней её подписали более 4,5 тысяч человек.