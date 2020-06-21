«Народ прозрел, проявите солидарность» 21.06.2020, 18:51

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Фото: «Наша Ніва»

Белоруска эмоционально обратилась к медикам.

Читательница телеграм-канала «Баста» обратилась к медикам в их профессиональный праздник.

"Сегодня у вас профессиональный праздник, - пишет она. - Как и все белорусы я кланяюсь вам за спасённые жизни и за работу на грани физических возможностей.

Но есть очень большое "но" на фоне слащавых "спасибо" на БТ.

Рабы также работали на грани физических сил. У вас сегодня более важная миссия - спасти белорусский народ от геноцида.

Чего вы боитесь? Зачем скрываете истинное положение дел? Почему далеко не всегда устанавливаете истинный диагноз ? Почему не отправляете людей на тесты, рентген, КТ? Почему не пишите истинную причину смерти?

Только единицы из вас называют вещи своими именами. Вы выполняете преступные приказы Минздрава, подконтрольного таракану. Но вспомните, как они поддержали семьи десятков умерших медиков?

Преступлениям Караника, Пиневича, Богдан и других не будет срока давности. Как не будет прощения и тем, кто выкручивают вам руки, чтобы не испортить статистику.

Об этом напомнят многочисленные свежие могилы в Витебске, Минске, Столбцах.

Вашим начальникам есть что терять. Караник отрабатывает свои личные бонусы, полученные от таракана и тех возможностей воровать, которые ему были даны еще в его бытность главврачом минского онкодиспансера.

А что то терять вам? Унизительную надбавку? Всех вас не уволят. Это не канаву рыть, где можно заменить рабочих. Всех вас не заменить.

Проявите честность, самоуважение и верность своей клятве. Победите рабский страх и не нужно портить себе карму.

Что впереди? Вы выдержите новую волну заражения в таком режиме?

Народ прозрел. Процесс уже пошел. Сейчас во многом наше будущее зависит от вас! Проявите солидарность. Помогите спасти белорусский народ!"

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