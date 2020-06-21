Белорусские протесты поддержали в Майями

Белорусские протесты поддержали в Майями1
- 21.06.2020, 18:58
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Все, кто выходят на улицы и площади городов, знайте, белорусы со всего мира гордятся вами.
В субботу, 20 июня, белорусы вышли на митинг в поддержку своих соотечественников, которые самоотверженно совершают подвиг каждый день. Акция солидарности была организована Белорусско-Американской Ассоциацией (БАЗА), пишет «Новы час».
«Все, кто выходит на улицу, на площадь - знайте, белорусы со всего мира гордятся вами. Это наша страна! Нас — 97%, Лукашенко, уходи с миром!» - говорят организаторы акции.