Белорусские протесты поддержали в Майями 1 21.06.2020, 18:58

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Фото: novychas.by

Все, кто выходят на улицы и площади городов, знайте, белорусы со всего мира гордятся вами.

В субботу, 20 июня, белорусы вышли на митинг в поддержку своих соотечественников, которые самоотверженно совершают подвиг каждый день. Акция солидарности была организована Белорусско-Американской Ассоциацией (БАЗА), пишет «Новы час».

«Все, кто выходит на улицу, на площадь - знайте, белорусы со всего мира гордятся вами. Это наша страна! Нас — 97%, Лукашенко, уходи с миром!» - говорят организаторы акции.

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by