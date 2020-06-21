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Белорусские протесты поддержали в Майями

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  • 21.06.2020, 18:58
  • 2,952
Белорусские протесты поддержали в Майями
Фото: novychas.by

Все, кто выходят на улицы и площади городов, знайте, белорусы со всего мира гордятся вами.

В субботу, 20 июня, белорусы вышли на митинг в поддержку своих соотечественников, которые самоотверженно совершают подвиг каждый день. Акция солидарности была организована Белорусско-Американской Ассоциацией (БАЗА), пишет «Новы час».

«Все, кто выходит на улицу, на площадь - знайте, белорусы со всего мира гордятся вами. Это наша страна! Нас — 97%, Лукашенко, уходи с миром!» - говорят организаторы акции.

Фото: novychas.by
Фото: novychas.by
Фото: novychas.by
Фото: novychas.by
Фото: novychas.by
Фото: novychas.by
Фото: novychas.by

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