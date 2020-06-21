Светлана Тихановская сдала 110 000 подписей в комиссии 9 21.06.2020, 19:04

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Фото: «Белсат»

Потенциальный кандидат в президенты обратилась к белорусам.

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вместе с членами инициативной группы подала около 110 000 подписей в территориальные комиссии.

«К сожалению, по разным причинам мы не успели подать 36 000 подписей», - отметила Тихановская в комментарии «Радыё Свабода».

Она попросила белорусов поддержать ее мужа известного блогера Сергея Тихановского, которого во второй раз поместили в карцер по неизвестным причинам. 20 июня политзаключенному продлили срок содержания под стражей до 26 июня.

«Я очень обеспокоена этой ситуацией, потому что на самом деле невиновного человека, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях длительное времени. Думаю, что Сергей не мог сделать ничего такого, что привело бы к такому суровому наказанию», - сказала Светлана.

Завтра, 22 июня, адвокат постарается посетить следственный изолятор и выяснить причины таких мер.

«Я прошу всех поддержать Сергея в такой трудный момент. Вы можете написать ему письма, выражающие вашу солидарность», - предположила потенциальный кандидат в президенты.