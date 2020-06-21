Ученые обнаружили динозавра нового для науки вида 21.06.2020, 19:14

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Иллюстрационное фото

Оверорапторы не умели летать.

Палеонтологи из Аргентины описали нового для науки ископаемого ящера — оверораптора. Останки нового вида динозавров были обнаружены в 2013 году, но изучить вид как следует удалось только сейчас, пишет lenta.ua.

В 2018 году аргентинские ученые организовали новую экспедицию для поиска останков оверорапторов, которая завершилась успехом. Проект, который возглавил палеонтолог Матиас Мотт, позволил извлечь из-под земли древние окаменелости, позволившие ученым с уверенностью говорить, что речь идет о новом для науки виде.

"У оверораптора были довольно длинные и острые когти, которые делают его похожим на велоцирапторов. Но в отличие от последних, у оверорапторов были и некоторые уникальные особенности строения. Например, длинные передние конечности, на которых были особые прочные структуры — что-то вроде крыльев современных пернатых. Но стоит сразу же уточнить, что оверорапторы не умели летать — они использовали свои похожие на крылья конечности для быстрого бега. Длина этих удивительных существ была в пределах полутора метров", — отмечает Мотт.

Палеонтологи отмечают, что им еще только предстоит изучить все особенности нового вида динозавров. Но уже и сейчас ясно, что оверорапторы — это довольно важный элемент пазла, собрав который, ученые получат новые сведения об эволюции древних ящеров.