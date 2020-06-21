Известный российский адвокат о будущем Саши 3%: Белорусы удивят весь мир

Известный российский адвокат о будущем Саши 3%: Белорусы удивят весь мир9
- 21.06.2020, 19:21
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Перепуганный диктатор мечется.
Известный российский адвокат Александр Трещев рассказал о будущем Саши 3%, пишет телеграм-канал «Баста».
- Перепуганный «царь» мечется, пытается, расчистить для себя поляну, - сказал он. - Но он не повернет время вспять. Белорусы удивят весь мир, выходя на улицу. Ничто не спасет Лукашенко от людского гнева.
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