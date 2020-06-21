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Вокалист группы TOR BAND, пишущей хиты о борьбе белорусов: Наша цель - вселить в народ веру

  • 21.06.2020, 19:48
Вокалист группы TOR BAND, пишущей хиты о борьбе белорусов: Наша цель - вселить в народ веру

Песни «Уходи» и «Мы – народ» стали настоящими гимнами свободы.

Группа TOR BAND из Рогачева делает крутые хиты на тему борьбы белорусов за свободу. Песни "Уходи" и "Мы – народ" стали настоящими гимнами свободы. Вокалист группы Дмитрий Головач ответил на вопросы телеграм-канала "Баста".

- Как думаете, услышит ли Саша 3% ваш и наш призыв "Уходи"?

- У нас не было целью донести этот призыв до Саши. Цель - вселить в народ веру, которую он каким-то образом растерял по пути.

- Какие творческие планы на ближайшие месяц-два?

- В планах есть еще одна очень серьезная песня, но тут нужна серьезная поддержка от людей. Своими силами мы не справимся. Поддержка не финансовая. Снова нужны смелые люди.

- Поедете ли на "Евровидение" от Беларуси после победы революции и смены власти?

- Это совсем не наш формат. Мы нужны здесь, в стране.

- Что бы вы сказали тем людям, которые сейчас выходят на улицы?

- Сказал бы одно: "Мы с вами!"

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