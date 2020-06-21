«Очередей никто не ожидал»: История могилевчанки, которая собирала подписи за Тихановскую 5 21.06.2020, 19:58

6,437

Екатерина Таланкова

На пикеты по сбору подписей шли семьями, приезжали в Могилев компаниями за сто километров.

Екатерина Таланкова, член инициативной группы Светланы Тихановской в Могилеве рассказала «Радыё Свабода», почему она решила участвовать в избирательной кампании и что изменилось в стране.

Про Екатерину Таланкову:

Могилевчанка. Замужем. Имеет двух несовершеннолетних детей. Сейчас в декретном отпуске.

По образованию медик. Окончила Могилевский медицинский колледж. Работает по специальности с 2001 года.

Участвовать в избирательной кампании ее заставило желание изменить жизнь к лучшему.

«Хочу, чтобы мои дети были хозяевами в своей стране...»

Екатерина Таланкова ранее не имела опыта участия в избирательных кампаниях. Присоединиться к команде альтернативного претендента ее «сагитировала жизнь». Она убеждена, что менять ситуацию в стране стоит, не дожидаясь пока это сделают другие. Все начинается с себя, считает женщина.

Фото: «Радыё Свабода»

Она настаивает, что собирала подписи на «голом альтруизме». Удостоверение члена инициативной группы Тихановской в Могилеве имеет только три человека. Поощрения им никто не обещал.

«Я хочу, чтобы моим детям жилось хорошо в их стране и они были хозяевами здесь, а не мечтали уехать, — объясняет свою позицию собеседница. — Конечно же, можно дома пенять на жизнь и клясть обстоятельства, которые делают ее невыносимой и приевшеся, но это путь в никуда».

Ее возмущает, что мужчины в расцвете рабочего возраста вынуждены покидать семьи, чтобы найти лучшую зарплату за границей. Она говорит, что знает немало семей, распавшихся из-за долгой разлуки. По словам собеседницы, женщине в Беларуси трудно прожить без мужской помощи.

Екатерина Таланкова говорит, что сюрпризом для нее стала поддержка мужа. Она предполагала, что ему, «как и многим в стране, не до перемен, ведь главное зарабатывать деньги, чтобы выживала семья».

Фото: «Радыё Свабода»

«Мы вместе смотрели в интернете ролики и обсуждали их, — рассказывает женщина. — Видимо, он тоже почувствовал и согласился, что надо менять нашу жизнь».

Поддерживает Екатерину Таланкову и свекровь, «давнишняя оппозиционерка». Пока невестка собирает подписи, она присматривает внуков и верит, что таким образом помогает детям приблизить осуществление их мечтаний о лучшей жизни.

«Очередей никто не ожидал...»

Избирательные пикеты более трех недель находились на площади под окнами горисполкома. Это место со времен кампании 2010 года могилевчане называют площадью Свободы. С тех пор площадь стала эпицентром местной уличной политической активности.

Фото: «Радыё Свабода»

Первые избирательные пикеты члены инициативных групп развернули 31 мая. Очереди к ним иногда растягивались на более чем 100 метров.

Екатерина Таланкова не может достоверно сказать, сколько подписей за Светлану Тихановскую собрала собственноручно. По ее словам, в выходные дни к пикетам приходило до полутысячи человек.

Она говорит, что шли семьями, молодые приводили пожилых, приезжали в Могилев компаниями за сто километров. Больше всего людей собралось, когда наведался в областной центр Сергей Тихановский. Тогда его жену поддержали 2,5 тысячи могилевчан.

Фото: «Радыё Свабода»

«Очередей никто не ожидал, — рассказывает она. — Все нарастало снежным комом. Например, смелее к пикетам приходили те, кто вначале побаивался».

По ее словам, люди приходили поддержать альтернативу со словами «достал», «устали от него», «за перемены». Людей у пикетов прибавлялось после того, как «один из претендентов делал провокационные заявления».

«Больше слушать этого не могу, поэтому ставлю подпись, чтобы успокоиться. Он меня с дивана поднял» — пересказывает эмоциональные высказывания людей собеседница.

На взгляд Екатерины Таланковой, Тихановская, как и она, хочет жить «в нормальной цивилизованной стране», чтобы перед законом были все равны и его не использовали выборочно для наказания несогласных. Ей нравится, что у Тихановского есть семья, дети, которыми он дорожит. По ее словам, он первым понял, что нужно идти к людям, чтобы они сами рассказали о своих проблемах, и таким образом объединить их.

Фото: «Радыё Свабода»

«Раньше люди думали, что только в их семье проблемы, а оказалось, что многие живут с подобной заботой и в недоле, — рассуждает она. — Сергей попытался доказать, что люди должны помогать друг другу и только общими усилиями можно изменить жизнь. Это напугало власть, поэтому его сначала не зарегистрировали претендентом на президентство, а потом вообще посадили».

Екатерина Таланкова говорит, что задержание Тихановского и его сторонников ее возмутило. Меня переполняла злость, но страха не было, утверждает она. По ее словам, в Могилеве собирание подписей проходило без «неприятных сюрпризов», хотя «вначале и были мелкие стычки с сомнительными личностями».

«О провокациях мы не забывали, — отмечает она. — Когда шел поток людей, то несколько человек наблюдали за ситуацией. Они должны были предупредить нас о возникших угрозах. То, что мы все были начеку, под охраной, возможно, и помогло избежать проблем».

Фото: «Радыё Свабода»

По словам Екатерины Таланковой, на Могилевщине за Тихановскую подписались более 10 тысяч человек.

О чиновниках и иностранцах

Чиновники Могилевского горисполкома могли видеть из окон очереди к пикетам конкурентов Лукашенко. По мнению Екатерины Таланковой, чиновники могли убедиться, что настроения в стране меняются и действующий правитель уже не имеет прежней поддержки.

Фото: «Радыё Свабода»

«Сегодня они, благодаря должностям, живут, возможно, лучше нас и пользуются благами своего статуса. Но в любой момент могут попасть в немилость и все для них переменится», — рассуждает она.

Екатерина Таланкова считает, что нынешняя активность открыла для иностранцев новую Беларусь. Она считает, что раньше белорусов воспринимали «затюканными, запуганными людьми».

Фото: «Радыё Свабода»

«Выросло поколение белорусов, которое не хочет жить так, как жили их предшественники, — говорит Таланкова. — Они думают иначе и хотят заменить нынешнего правителя на того, который не будет препятствовать развитию страны».