«Очередей никто не ожидал»: История могилевчанки, которая собирала подписи за Тихановскую

«Очередей никто не ожидал»: История могилевчанки, которая собирала подписи за Тихановскую5
- 21.06.2020, 19:58
- 6,437
На пикеты по сбору подписей шли семьями, приезжали в Могилев компаниями за сто километров.
Екатерина Таланкова, член инициативной группы Светланы Тихановской в Могилеве рассказала «Радыё Свабода», почему она решила участвовать в избирательной кампании и что изменилось в стране.
Про Екатерину Таланкову:
Могилевчанка. Замужем. Имеет двух несовершеннолетних детей. Сейчас в декретном отпуске.
По образованию медик. Окончила Могилевский медицинский колледж. Работает по специальности с 2001 года.
Участвовать в избирательной кампании ее заставило желание изменить жизнь к лучшему.
«Хочу, чтобы мои дети были хозяевами в своей стране...»
Екатерина Таланкова ранее не имела опыта участия в избирательных кампаниях. Присоединиться к команде альтернативного претендента ее «сагитировала жизнь». Она убеждена, что менять ситуацию в стране стоит, не дожидаясь пока это сделают другие. Все начинается с себя, считает женщина.
Она настаивает, что собирала подписи на «голом альтруизме». Удостоверение члена инициативной группы Тихановской в Могилеве имеет только три человека. Поощрения им никто не обещал.
«Я хочу, чтобы моим детям жилось хорошо в их стране и они были хозяевами здесь, а не мечтали уехать, — объясняет свою позицию собеседница. — Конечно же, можно дома пенять на жизнь и клясть обстоятельства, которые делают ее невыносимой и приевшеся, но это путь в никуда».
Ее возмущает, что мужчины в расцвете рабочего возраста вынуждены покидать семьи, чтобы найти лучшую зарплату за границей. Она говорит, что знает немало семей, распавшихся из-за долгой разлуки. По словам собеседницы, женщине в Беларуси трудно прожить без мужской помощи.
Екатерина Таланкова говорит, что сюрпризом для нее стала поддержка мужа. Она предполагала, что ему, «как и многим в стране, не до перемен, ведь главное зарабатывать деньги, чтобы выживала семья».
«Мы вместе смотрели в интернете ролики и обсуждали их, — рассказывает женщина. — Видимо, он тоже почувствовал и согласился, что надо менять нашу жизнь».
Поддерживает Екатерину Таланкову и свекровь, «давнишняя оппозиционерка». Пока невестка собирает подписи, она присматривает внуков и верит, что таким образом помогает детям приблизить осуществление их мечтаний о лучшей жизни.
«Очередей никто не ожидал...»
Избирательные пикеты более трех недель находились на площади под окнами горисполкома. Это место со времен кампании 2010 года могилевчане называют площадью Свободы. С тех пор площадь стала эпицентром местной уличной политической активности.
Первые избирательные пикеты члены инициативных групп развернули 31 мая. Очереди к ним иногда растягивались на более чем 100 метров.
Екатерина Таланкова не может достоверно сказать, сколько подписей за Светлану Тихановскую собрала собственноручно. По ее словам, в выходные дни к пикетам приходило до полутысячи человек.
Она говорит, что шли семьями, молодые приводили пожилых, приезжали в Могилев компаниями за сто километров. Больше всего людей собралось, когда наведался в областной центр Сергей Тихановский. Тогда его жену поддержали 2,5 тысячи могилевчан.
«Очередей никто не ожидал, — рассказывает она. — Все нарастало снежным комом. Например, смелее к пикетам приходили те, кто вначале побаивался».
По ее словам, люди приходили поддержать альтернативу со словами «достал», «устали от него», «за перемены». Людей у пикетов прибавлялось после того, как «один из претендентов делал провокационные заявления».
«Больше слушать этого не могу, поэтому ставлю подпись, чтобы успокоиться. Он меня с дивана поднял» — пересказывает эмоциональные высказывания людей собеседница.
На взгляд Екатерины Таланковой, Тихановская, как и она, хочет жить «в нормальной цивилизованной стране», чтобы перед законом были все равны и его не использовали выборочно для наказания несогласных. Ей нравится, что у Тихановского есть семья, дети, которыми он дорожит. По ее словам, он первым понял, что нужно идти к людям, чтобы они сами рассказали о своих проблемах, и таким образом объединить их.
«Раньше люди думали, что только в их семье проблемы, а оказалось, что многие живут с подобной заботой и в недоле, — рассуждает она. — Сергей попытался доказать, что люди должны помогать друг другу и только общими усилиями можно изменить жизнь. Это напугало власть, поэтому его сначала не зарегистрировали претендентом на президентство, а потом вообще посадили».
Екатерина Таланкова говорит, что задержание Тихановского и его сторонников ее возмутило. Меня переполняла злость, но страха не было, утверждает она. По ее словам, в Могилеве собирание подписей проходило без «неприятных сюрпризов», хотя «вначале и были мелкие стычки с сомнительными личностями».
«О провокациях мы не забывали, — отмечает она. — Когда шел поток людей, то несколько человек наблюдали за ситуацией. Они должны были предупредить нас о возникших угрозах. То, что мы все были начеку, под охраной, возможно, и помогло избежать проблем».
По словам Екатерины Таланковой, на Могилевщине за Тихановскую подписались более 10 тысяч человек.
О чиновниках и иностранцах
Чиновники Могилевского горисполкома могли видеть из окон очереди к пикетам конкурентов Лукашенко. По мнению Екатерины Таланковой, чиновники могли убедиться, что настроения в стране меняются и действующий правитель уже не имеет прежней поддержки.
«Сегодня они, благодаря должностям, живут, возможно, лучше нас и пользуются благами своего статуса. Но в любой момент могут попасть в немилость и все для них переменится», — рассуждает она.
Екатерина Таланкова считает, что нынешняя активность открыла для иностранцев новую Беларусь. Она считает, что раньше белорусов воспринимали «затюканными, запуганными людьми».
«Выросло поколение белорусов, которое не хочет жить так, как жили их предшественники, — говорит Таланкова. — Они думают иначе и хотят заменить нынешнего правителя на того, который не будет препятствовать развитию страны».