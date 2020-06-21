С каждым днем нас должно становиться все больше и больше, а потом хватит искры 3 21.06.2020, 20:19

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Брестчане поделились своими планами.

С каждым днём нас должно становиться всё больше и больше. Брестчане обсуждают, как усиливать давление на власть.

- Сейчас на ДК пообщались с единомышленниками, - пишет телеграм-каналу «Баста» житель города. - Поговорили о наболевшем, какие проблемы, как быть дальше.

Нужно искать единомышленников в своём окружении, не тех кто только в "курилке" герой, а людей способных на поступок, кто может выйти вечером в условленное место и прогуляться. Решать проблему с отсутствием информации. Работать со своим окружением - есть или нет у них телеграм, подписаны ли на нужные каналы. Установить, объяснить, подписать, добавить в чаты.

Наша задача – рассказать людям, где искать информацию, и они уже сами потянутся к свету. Наша сила будет в количестве, поэтому основная задача - привлечь как можно больше сторонников. Мы вышли массово 31 мая и 19 июня и выйдем ещё большим составом в будущем. С каждым днём нас должно становиться всё больше и больше. А потом хватит одной искры".

"Сегодня нас по районам выйдет по пару человек, завтра несколько десятков, затем сотен, - пишет другой брестчанин. - Придет время – и снова соберёмся в центре! Чем больше по городу мы будем гулять, тем больше нас будут видеть и присоединяться. Печатаем листовки, распространяем информацию в интернете, говорим с друзьями и зовем гулять с народом".

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