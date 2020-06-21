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Зеленский подписал закон об отмене обязательных экзаменов для украинских школьников

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  • 21.06.2020, 20:46
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Зеленский подписал закон об отмене обязательных экзаменов для украинских школьников
Иллюстрационное фото

Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с пандемией коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Об этом заявил и.о. министра образования Любомира Мандзий, пишет unian.net.

"Закон подписан президентом", - сообщила она. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с пандемией коронавируса.

18 июня Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19. Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.


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