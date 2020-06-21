«Почти каждая семья в Беларуси становится партизанской ячейкой»4
- 21.06.2020, 21:17
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«Саша 3%» сегодня столкнулся с общенародным движением против него.
Еще одно письмо читателя опубликовал телеграм-канал «Баста»:
- Саша 3% сегодня столкнулся с общенародным децентрализованным движением против него, - считает наш подписчик из Минска. - Почти каждая семья в Беларуси становится партизанской ячейкой. Последние дни показали, что эти ячейки способны самоорганизовываться в небольшие партизанские отряды против фашистского режима. А это значит, что не сегодня, так завтра вся Беларусь будет состоять из десятков тысяч организованных и целеустремлённых отрядов, которые будут хотеть только одного - убрать захватчика раз и навсегда.
Они сметут и Лукашенко, и коллаборантов – предателей народа, которые служат усатому. А его «Берлин» – Дрозды - просто сравняют с землёй.
А сейчас все эти люди просто как бочки с порохом, которые неумелый диктатор-фашист сам же подогревает, подносит к ним спички и пинает.
Уже почти допинался, ответ будет таким, что мало ему не покажется.
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