«Почти каждая семья в Беларуси становится партизанской ячейкой» 4 21.06.2020, 21:17

5,105

Фото: «Радыё Свабода»

«Саша 3%» сегодня столкнулся с общенародным движением против него.

Еще одно письмо читателя опубликовал телеграм-канал «Баста»:

- Саша 3% сегодня столкнулся с общенародным децентрализованным движением против него, - считает наш подписчик из Минска. - Почти каждая семья в Беларуси становится партизанской ячейкой. Последние дни показали, что эти ячейки способны самоорганизовываться в небольшие партизанские отряды против фашистского режима. А это значит, что не сегодня, так завтра вся Беларусь будет состоять из десятков тысяч организованных и целеустремлённых отрядов, которые будут хотеть только одного - убрать захватчика раз и навсегда.

Они сметут и Лукашенко, и коллаборантов – предателей народа, которые служат усатому. А его «Берлин» – Дрозды - просто сравняют с землёй.

А сейчас все эти люди просто как бочки с порохом, которые неумелый диктатор-фашист сам же подогревает, подносит к ним спички и пинает.

Уже почти допинался, ответ будет таким, что мало ему не покажется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.