Популярный ведущий: Один прут можно сломать, а целый веник - нет 21.06.2020, 21:25

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Фото: andrewbond \ Instagram

Развязка близко.

Шоумен, популярный белорусский ведущий Андрей Бонд высказался в Instagram о происходящем в Беларуси:

- Последнее время не просто каждый день прилетают новости, а уже каждый час.

И ближайших полтора месяца так и продолжится. Но развязка близка.

Смешанные чувства. Немного пугает будущее, но больше переполняет надежда и вера в добро и справедливость, которые, по итогу, всегда побеждают.

Во всей ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране, хуже всего оставаться безучастным. Нельзя молчать и быть в стороне, будто вас это не касается. Высказывайте свою позицию, обсуждайте, действуйте, реагируйте.

Речь о нашем будущем, будущем нас и наших детей. Я не хочу жить в напряжении и страхе. Я хочу лишь спокойствия, развития, честности, свободы и уважения к себе, как к гражданину.

Всегда был и остаюсь сердцем с Беларусью. Давно и много раз мог уехать и работать, и жить в другой стране. Но нет, не хочу. Хочу в Беларуси. Патриотизм ли это - не знаю.

Не бойся, не молчи. Мы не народец, мы НАРОД. Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь.

Вместе сможем.