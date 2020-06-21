Российская экономика залегла на «дно» 21.06.2020, 21:37

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Промышленность, услуги и строительство РФ ускорили свободное падение.

Росстат опубликовал блок макростатистики за май, который не показал улучшений в состоянии российской экономики после апрельского обвала, пишет finanz.ru.

Несмотря на окончание периода нерабочих дней, промышленный спад ускорился почти в 1,5 раза - с 6,6% до 9,6% в годовом выражении. Сказалась сделка ОПЕК+, связавшая руки российский нефтяникам. К падению нефтедобычи (на 14,2%) добавился кризис в газовой отрасли (на 16,6%), которая столкнулась с резким падением цен и спроса в Европе.

Не удалось подняться со «дна» розничной торговле: объем продаж рухнул на 19,6%. Это лишь чуть лучше апреля (-23,4%), но ниже консенсус-прогноза, который составлял 16,6%.

В потреблении услуг Росстат зафиксировал ускорение свободного падения, которое составило почти 40%.

В глубокой коме остались пассажирские перевозки (-82,8%) и жилищное строительство (-24,4%). В целом строительный сектор ускорил спад с апрельских 2,3% до 3,1%, растеряв вес накопленный в первом квартале рост.

Резкое сокращение экспорта нефти и газа ударило по транспортной отрасли: грузооборот рухнул на 9,5%, пробив «дно» марта и апреля (-6,7% и 5,9% соответственно).

Спрос на рабочую силу рухнул на 20%, а число официально зарегистрированных безработных достигло 10-летнего пика: 2,14 миллиона человек. Относительно мая прошлого года армия безработных выросла почти втрое, а по сравнению с апрелем - на треть.

Возобновилось падение реальных зарплат как в частном, так и в государственном секторе. По данным Росстата, которые доступны пока лишь за апрель, в среднем россияне зарабатывали 49306 рублей в месяц. И хотя номинально зарплаты выросли (на 1%), этого оказалось недостаточно, чтобы перекрыть в инфляцию. В реальном выражении 70 млн работающих граждан обеднели в среднем на 2%. Спад зарплат мог бы быть еще глубже, если бы не разовые выплаты в крупных компаниях, занимающихся вывозом российского сырья за рубеж. Так, аномальный всплеск - на 71,7% - Росстат зафиксировал в секторе трубопроводного транспорта. Вероятно, статистику подправили бонусы за прошлый год, которые на этот раз выплатили чуть раньше срока, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

«Островком стабильности» осталось сельское хозяйство, где Росстат из месяца в месяц фиксирует стабильный рост: 3,2% в мае, 3,1% в апреле и 3% в марте.

По оценке МЭР, российский ВВП демонстрирует двузначное падение второй месяц подряд, хотя и с косметическим улучшениями: на 10,9% в мае против апрельских 12%.

На уровне потребителей, впрочем, значимых улучшений статистика не видит, указывает Полевой. Рост безработицы уничтожает платежеспособный спрос, и что, особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии с повторным введением карантинных мер осенью - это ударит по настроению потребителей уже, сейчас независимо от динамики безработицы и доходов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

ЦБ прогнозирует спад ВВП по итогам года на 4-6%, но не закладывает в свои расчеты вторую волну эпидемии. ОЭСР ждет обвала на 8% при одной волне и на 10% - при двух.

Чтобы поддержать экономику перед угрозой сильнейшей с 1990х рецессии, центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, чего не делал с 2015 года.

Ключевая ставка опустилась до исторического минимума в 4,5%, но для большинства граждан и бизнеса дешевые деньги пока остаются недосягаемой мечтой. «В первую очередь снижаются ставки по обеспеченным кредитам для качественных заемщиков. По необеспеченным кредитам для массового сегмента ставки не снижаются», - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Кабмин анонсировал план восстановления экономического роста за 5 триллионов рублей, который по размеру - 5% ВВП - сопоставим с немецким. Впрочем, почти половина суммы - 2,3 трлн рублей - это расходы на нацпроекты, которые и так были заложены в бюджете. Еще 209 млрд рублей - это вливания в капитал Внешэкономбанка, который правительство с 2014 года спасает от дефолта и которому выделило уже почти триллион.

Меры поддержки бизнеса и населения существенно меньше - 1,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП, указывает Орлова, причем действительно новых расходов будет еще меньше: на прямую социальную помощь выделяется 450 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.