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Белорусские протесты поддержали в Калифорнии

  • 21.06.2020, 21:44
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Белорусские протесты поддержали в Калифорнии

Жители Сан-Хосе вышли на акцию солидарности с национальными белорусскими флагами.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Белорусские протесты поддержали и в Сан-Хосе , пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Участники акции выстроились в живую цепь.

Сан-Хосе - крупный город в штате Калифорния.


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