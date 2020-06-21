Белорусские протесты поддержали в Калифорнии 21.06.2020, 21:44

1,113

Жители Сан-Хосе вышли на акцию солидарности с национальными белорусскими флагами.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Белорусские протесты поддержали и в Сан-Хосе , пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Участники акции выстроились в живую цепь.

Сан-Хосе - крупный город в штате Калифорния.