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Белорусы требуют освободить Виктора Бабарико

  • 21.06.2020, 21:56
  • 1,046
Белорусы требуют освободить Виктора Бабарико
ФОТО: SVABODA.ORG

Фотофакт.

«Свободу Виктору Бабарико!», «Свободу политзаключенным!». Новые фото от читателей телеграм-канала «Баста»:

Как ранее сообщил сайт Charter97.org, претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения( ) в виде заключения под стражу.

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