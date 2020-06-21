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Нью-Йорк поддержал белорусов акцией солидарности

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  • 21.06.2020, 22:11
  • 2,451
Нью-Йорк поддержал белорусов акцией солидарности
Фото: «Наша Ніва»

География международной солидарности впечатляет.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Белорусские протесты поддержали и в Нью-Йорке. Участники акции солидарности прошли с плакатами и бело-красно-белыми флагами маршем по городу, скандируя: «Верым. Можам, Пераможам», «Выпускай».


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