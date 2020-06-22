закрыть
22 июня 2020, понедельник, 8:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-журналистка госканала ОНТ: Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения

7
  • 22.06.2020, 7:37
  • 33,207
Экс-журналистка госканала ОНТ: Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения

Наталья Копотева обратилась к белорусам в соцсети.

Бывшая журналистка госканала ОНТ Наталья Копотева обратилась к белорусам в соцсети, пишет телеграм-канал «Баста»:

- Уходи! Кричу я в своём воображении среди десятков тысяч.

Убеждена, в мире нет чёрного и белого, но есть то, с чем однажды просто больше невозможно мириться. Жить в страхе. Бояться, что за хлопанье в ладоши угодишь в автозак. За проявление гражданского протеста в сизо. Завтра к порядочной матери, которая ранее ни у кого не вызывала вопросов, вдруг придёт опека. За то что сегодня в этой стране в секунду можно потерять семью, свободу, бизнес. И даже за такие посты тоже что-то может быть.

Хватит!

Но давайте не голословно. Я хочу. Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения. И сейчас для этого самый подходящий момент. Ведь друзья и близкие давно знают, за что мне стыдно. Прежде всего за то, что 15 и даже 10 лет назад была молодой и... глупой, а страдали от этого другие.


популярное за неделю

Мнение

23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина