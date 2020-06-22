Экс-журналистка госканала ОНТ: Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения 7 22.06.2020, 7:37

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Наталья Копотева обратилась к белорусам в соцсети.

Бывшая журналистка госканала ОНТ Наталья Копотева обратилась к белорусам в соцсети, пишет телеграм-канал «Баста»:

- Уходи! Кричу я в своём воображении среди десятков тысяч.

Убеждена, в мире нет чёрного и белого, но есть то, с чем однажды просто больше невозможно мириться. Жить в страхе. Бояться, что за хлопанье в ладоши угодишь в автозак. За проявление гражданского протеста в сизо. Завтра к порядочной матери, которая ранее ни у кого не вызывала вопросов, вдруг придёт опека. За то что сегодня в этой стране в секунду можно потерять семью, свободу, бизнес. И даже за такие посты тоже что-то может быть.

Хватит!

Но давайте не голословно. Я хочу. Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения. И сейчас для этого самый подходящий момент. Ведь друзья и близкие давно знают, за что мне стыдно. Прежде всего за то, что 15 и даже 10 лет назад была молодой и... глупой, а страдали от этого другие.