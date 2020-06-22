Требование освободить Бабарико подписало рекордное для Беларуси число людей 22.06.2020, 7:47

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ФОТО: SVABODA.ORG

Петицию создали вечером 18 июня.

На площадке change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 218 тысяч человек. Для Беларуси это абсолютный рекорд.

Петицию создали вечером 18 июня – в день, когда стало известно о задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Обращение пользуется большой популярностью. Чуть позже его планируют отправить в несколько инстанций, в том числе в Верховный суд, правительству Беларуси и Комитету государственного контроля. Хотя смысла в этом немного: по закону, чтобы такие петиции рассмотрели чиновники, они должны содержать ФИО и адрес проживания человека, который направляет обращение, а Change.org такие данные не собирает. Поэтому есть риск, что петицию проигнорируют. Но в соцсетях пишут, что все-таки ее главная задача – привлечь внимание к проблеме даже среди иностранцев (Change.org пользуются люди со всего мира), а также показать, сколь многие выступают в защиту Бабарико.

Параллельно с этим на сайте «Удобный город» продолжается сбор подписей под аналогичным требованием – выпустить Виктора Бабарико на свободу. И уже на это обращение с учетом принципов работы «Удобного города» не ответить не получится. Впрочем, и это не гарантирует, что авторам петиции ответят так, как им того хочется. Но если вы не теряете надежд, оставить свою подпись, как это сделали почти десять тысяч человек, можно по ссылке. Через пять дней обращение попадет в администрацию Лукашенко и Комитет государственного контроля.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.