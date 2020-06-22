Акции солидарности с Беларусью проходят по всему миру 1 22.06.2020, 8:20

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Фото: belsat.eu

География впечатляет.

В разных городах мира проходят акции солидарности с белорусскими демонстрантами и протеста против политических репрессий в Беларуси, сообщает «Белсат».

Акция в Сан-Франциско. Фото: Надежда Нортон / belsat.eu

Так, 21 июня около 150 человек пришли в американском городе Сан-Франциско к Ferry Building – паромному терминалу в центре города.

Акция в Сан-Франциско. Фото: Надежда Нортон / belsat.eu

В руках протестующие держали плакаты с надписями «Я люблю Беларусь», «Прекратите политические репрессии в Беларуси», «Свободу белорусским политзаключенным», «Прекратите репрессии», «Жизни белорусов ценны», «Жыве Беларусь!» и другие.

Люди принесли плакаты с информацией о Лукашенко и выборах. Фото: Надежда Нортон / belsat.eu

Некоторые участники акции принесли специальные плакаты с фактами о действиях и заявлениях главы Беларуси и с информацией о политическом преследовании в стране.

Американские лозунги получили новое звучание. Фото: Надежда Нортон / belsat.eu

Также акция солидарности с Беларусью в этот день прошла в немецком Мюнхене. Здесь протестующие пришли к Генеральному консульству Беларуси.

Акция протеста в Мюнхене. Фото: belsat.eu

В руках у них были плакаты с надписью «Гаага ждет тебя» и с информацией о важности избирательного права.

«Гаага ждет тебя» Фото: belsat.eu

Напомним, что 21 июня акция в поддержку изменений в Беларуси прошла в Варшаве. Здесь к белорусскому посольству пришли более 1000 человек.

20 июня акции солидарности с Беларусью прошли в Германии в Берлине и Гамбурге, в Израиле – в Тель-Авиве. Также Беларусь поддерживали в Вильнюсе, Киеве, Москве, Гааге и других городах.