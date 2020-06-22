Госдеп США выступил в поддержку Виктора Бабарико 37 22.06.2020, 8:39

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Действия белорусских властей могут повлиять на отношения между странами.

Американская администрация встревожена задержанием претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

«Мы обеспокоены сообщениями о задержании в Беларуси оппонента Лукашенко — Виктора Бабарико», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон в связи с этим настаивает, чтобы Минск наращивал усилия по обеспечению прав человека. «Мы продолжаем призывать правительство Беларуси сделать шаги в целях улучшения его «послужного списка» в области прав человека и демократии, выполнять свои обязательства в сфере прав человека, а также взятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и относящиеся в том числе к свободным и справедливым выборам», — отметил дипломат.

При этом он предупредил, что правительство США напрямую увязывают углубление двусторонних отношений с Беларусью с улучшением ситуации в области прав человека в республике. «Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, выражения и участия в объединениях, имеет ключевое значение для укрепления двусторонних американо-белорусских отношений», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

«Свободные и справедливые выборы — это не только то, что происходит в день голосования. Мы призываем правительство Беларуси обеспечить равные условия для всех желающих принять участие в выборах, в том числе применительно к регистрации кандидатов, доступу к средствам массовой информации и другим аспектам избирательной кампании», — добавил дипломат.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.