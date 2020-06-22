Yle: Новое российское «супероружие» — блеф Путина 6 22.06.2020, 8:59

7,595

Финские специалисты проанализировали «мультики» Кремля.

Два года назад в своем обращении к народу перед президентскими выборами Владимир Путин с помощью видео и анимации представил новое супероружие России, пишет финское издание Yle (перевод - inosmi.ru).

«Никто не хотел по существу с нами разговаривать», — посетовал Путин о расширении НАТО на восток. «Никто нас не слушал».

Президент продемонстрировал подводные беспилотники, ракеты и ядерное оружие и заверил, что новые системы непобедимы.

«Послушайте сейчас», — огрызнулся Путин.

Спустя несколько миллиардов рублей некоторые из них уже стоят на боевом дежурстве, но другие пока не сошли с чертежной доски.

В Параде Победы 24 июня примет участие лишь одна из новинок: гиперзвуковая ракета, которую понесет истребитель. Остального супероружия придется подождать.

Оружие как визитная карточка

«Лейтмотив российских вооруженных сил при разработке нового вооружения — обойти существующие системы противоракетной обороны», — говорит Пентти Форсстрем (Pentti Forsström), специалист по России при Национальном университете обороны.

«Россия стремится к технологическому превосходству и таким образом пытается повысить авторитет своей военной мощи», — продолжает Форсстрем.

Юхан Нурберг (Johan Nordberg) из Шведского института оборонных исследований в Стокгольме подчеркивает, что этим проектам предстоит пройти неблизкий путь от цифровой презентации до развертывания в войсках.

«У этих новых проектов есть мирная политическая выгода», — считает Нурберг. «Можно пугнуть окружающий мир и в то же время убедить своих, какая Россия большая и сильная».

Военная же выгода несколько иная.

«Важно помнить, что значительная часть сегодняшних российских вооружений до сих пор советская», — говорит Нурберг. «Нельзя забывать о старых системах вооружений, которые в основном приходятся на сухопутные силы».