«Мы - гордые люди»: жители Лиды снова выстроились в огромную цепь солидарности 3 22.06.2020, 9:22

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Фото: racyja.com

На акцию пришло более 500 человек.

Более 500 лидчан вышли на проспект Победы в своем городе и образовали более чем полукилометровую цепь солидарности, сообщает «Радыё Рацыя».

Таким образом жители Лиды поддержали общереспубликанскую инициативу, к которой присоединились многие белорусские города. Тех, кто стоял в цепи либо прогуливался вдоль него, очень активно поддерживали и автомобилисты, постоянно подбадривая друг друга сигналами своих авто, за что пешеходы им благодарили аплодисментами.

«Мы пришли сюда в знак солидарности с людьми, которых задержали, с Тихановским, Бабарико, и против того беспредела, который происходит в нашей стране. То есть то, что у нас происходит, - это край. Я считаю, что каждый должен прийти на какую-либо акцию, потому что нельзя так. Хочется уж наконец людьми зваться. Потому что да, как мы живем, мы не должны жить. Мы - гордые люди, мы – трудолюбивые люди, мы – народ, а не «народец». А хотелось бы еще стать нацией, не только народом, но настоящей белорусской нацией», - рассказала одна из участниц акции солидарности.

Цепь солидарности в Лиде продолжалась 3 часа. После его окончания люди спокойно разошлись.