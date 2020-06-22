На выборах в Сербии победила партия Вучича 2 22.06.2020, 9:28

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Александр Вучич

Ряд оппозиционных партий выборы бойкотировали.

В условиях невысокой явки на парламентских выборах в Сербии в воскресенье, 21 июня, убедительную победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), которую возглавляет президент страны Александр Вучич. По предварительным данным, она получает около 63 процентов голосов и таким образом может рассчитывать на 179 из 250 мест в парламенте. Явку социологи подсчитывают на уровне 48-49 процентов, сообщает dw.com.

Эти выборы должны были пройти еще 26 апреля, однако были перенесены из-за ныне отмененного режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Агентство dpa отмечает, что Вучичу удалось повысить свою популярность решительными мерами в борьбе с коронавирусом. В то же время несколько оппозиционных партий бойкотировали выборы, обвиняя Вучича в подавлении оппозиции и свободы прессы.

Кроме партии Вучича лишь две партии преодолели недавно сниженный до 3 процентов проходной барьер: коалиция Сербской партии социалистов, которая набирает около 10 процентов, и партия бывшего спортсмена Александара Шапича "Победа для Сербии", за которую проголосовали около 4 процентов избирателей.