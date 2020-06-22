Белорусские спортсмены выступили против «таракана» 6 22.06.2020, 9:53

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фото: svaboda.org (rfe/rl)

Кампания солидарности набирает обороты.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко выразила солидарность с политзаключенными, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Спортсменка опубликовала фото задержанного претендента в кандидаты Виктора Бабарико с призывом провести честные выборы.

«Я за честные выборы! - написала она в «Инстаграме». - Верните нам эту возможность!»

Белорусский боксер Кирилл Релих также высказал свое мнение о политической ситуации в стране.

«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.

Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!»

Еще один известный белорусский спортсмен - игрок сборной Беларуси по баскетболу Никита Мещеряков высказал солидарность с Виктором Бабарико и остальными политзаключенными.

«Игра без правил, - написал он. - Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это - не Беларусь будущего!»

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