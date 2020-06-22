Белорусские спортсмены выступили против «таракана»6
- 22.06.2020, 9:53
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Кампания солидарности набирает обороты.
Белорусская баскетболистка Елена Левченко выразила солидарность с политзаключенными, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Спортсменка опубликовала фото задержанного претендента в кандидаты Виктора Бабарико с призывом провести честные выборы.
«Я за честные выборы! - написала она в «Инстаграме». - Верните нам эту возможность!»
Белорусский боксер Кирилл Релих также высказал свое мнение о политической ситуации в стране.
«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.
Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!»
Еще один известный белорусский спортсмен - игрок сборной Беларуси по баскетболу Никита Мещеряков высказал солидарность с Виктором Бабарико и остальными политзаключенными.
«Игра без правил, - написал он. - Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это - не Беларусь будущего!»
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