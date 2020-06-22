Солистка группы IOWA: «Я с тобой всем сердцем, моя Беларусь!» 22.06.2020, 9:59

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Фото: Максим Малиновский

Катя Иванчикова поддержала протестующих белорусов.

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова поддержала белорусов, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Сегодня, если ты сдался - маякни мне! - пишет она. - Мы имеем право сдаваться на короткое время. Совсем ненадолго!

Иногда чувствуешь себя настолько уставшим, что глаза сами закрываются, но спать нельзя!

Но нужно все же себе позволить закрыть глаза, поддаться, услышать просьбу тела.

Удивительно, но хватает 5-15 минут для перезагрузки. Чтобы оттолкнуться ото дна, нужно выдохнуть весь воздух и упасть на это дно - дотронуться ногами! Оттолкнуться и взлететь!

Если сейчас каждый̆, кто сдался или когда-то сдавался, но взял себя в руки, напишет об этом - это будет невероятным ободрением для всех нас. Для меня!

Нет идеальных людей̆, нет людей̆-скал. А если такие есть - это уже нездоровое состояние,опасное! Гибкое сломить сложнее, чем то, что окаменело от накопленного, не выговоренного.

Мы - люди, и это нормально, что мы перетекаем в разные состояния. И мы можем временами быть слабыми!

Мы можем сдаться, можем бояться, можем потерять на время контроль над жизнью, можем признаться, что мы - просто люди. Не супергерои.

И в этом огромная сила. Попросить помощи. Признаться, что больно.

С этого начинается любовь к себе. С исцеления.

Я учусь этому каждый день. Это длинный путь, но ведет он к истине. Маякни мне.

Я с тобой всем сердцем, моя Беларусь!"

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