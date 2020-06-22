Экс-советник Трампа заявил, что на выборах президента США будет голосовать за Байдена 5 22.06.2020, 10:11

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Джон Болтон

При этом Джон Болтон остается сторонником республиканцев.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованному 21 июня, заявил, что на ближайших выборах президента намерен поддержать кандидата от демократов Джо Байдена, пишет "Гордон".

По словам Болтона, Трамп не различает личные и национальные интересы, у него нет стратегии в политике. Бизнесмен Трамп пришел на этот пост "с очень небольшими личными знаниями о том, как работает правительство", и до сих пор не особо интересовался этим вопросом, считает его бывший советник.

Болтон подчеркнул, что вынужден был написать книгу, чтобы донести до американского народа, каким образом управляется их страна.

Сторонник республиканцев, ястреб Болтон добавил, что его выбор будущего президента не означает, что он "предал свои республиканские корни", просто он не верит в то, что Трамп своей деятельностью представляет дело партии.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Накануне американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах.