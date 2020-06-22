«Это — живые люди, которые проснулись» 22.06.2020, 10:49

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Фото: «Наша Ніва»

Пора нам стать больше, чем просто диванные комментаторы.

Об этом пишет читатель пресс-службы гражданской кампании "Европейская Беларусь":

- Люди в Минске, Бресте, Могилёве, Гомеле, Витебске, Гродно, Новополоцке, Лиде, Речице, Бобруйске, Молодечно, Борисове, Орше, Волковыске, Столбцах, Барановиче, Светлогорске, Пружанах, Мозыре, Слуцке, Солигорске и других крупных и не очень городах Беларуси вышли выразить своё недовольство.

Недовольство изменением конституции и закона под трёхпроцентного, недовольство репрессиями, глупостью правительства, недовольство властями в целом.

Это не карусель, товарищ таракан. Это - живые люди, которые проснулись! Это живой народ, который хочет перемен! Которому надоели репрессии, несправедливость, продажность полицаев. Народ хочет, чтобы их дети могли подойти к сотруднику милиции, обратиться за помощью, а не чтобы их дети убегали при виде человека в форме.

Хватит терпеть! Пора нам стать больше, чем просто диванные комментаторы! Берите своих друзей, знакомых, родных, выходите на улицу чтобы выразить свой протест и желание перемен!