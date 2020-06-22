NASA предложили отправить научную миссию на спутник Нептуна 22.06.2020, 11:00

Изучение Тритона позволит лучше понять, как развивались планеты и их спутники в Солнечной системе.

Агентство NASA рассматривает возможность отправить роботизированную миссию под названием Trident на Тритон — крупнейший спутник газового гиганта Нептуна, пишет «Новое время».

Астрономы рассчитывают, что изучение Тритона позволит лучше понять, как развивались планеты и их спутники в Солнечной системе.

Миссия Trident должна будет исследовать магнитное поле, чтобы определить присутствие океана, запечатлеть всю поверхность и использовать камеру для измерения активности шлейфов гейзеров на этом спутнике.

К лету 2021 года будет выбрано до двух концептуальных исследований, запуск которых пока запланирован на октябрь 2025 года.

Тритон может быть особенно полезен для ученых из-за очень необычного поведения. Он вращается в направлении, противоположном направлению Нептуна. Его ионосфера в 10 раз активнее, чем у любого другого спутника в нашей Солнечной системе. Его поверхность постоянно обновляется, и неясно, что движет облаками и шлейфами.

Аппарат «Вояджер-2» сфотографировал Тритон на выходе из Солнечной системы, но он снял только 40 процентов Луны. Trident может заполнить многие пробелы, но пройдет много времени, прежде чем эти данные поступят.

Нептун находится на расстоянии почти 4,5 млрд км, поэтому ожидается, что Trident не встретится с Тритоном до 2038 года. Тем не менее, у американского космического агентства все еще сильный стимул для запуска. Возможно, это лучшая возможность NASA для изучения шлейфов гейзеров на Тритоне — если миссию отложат, положение Солнца может помешать наблюдениям.

Дело в том, что несмотря на крайне низкую температуру поверхности, Тритон имеет свою, пусть и очень разреженную атмосферу. Она состоит из азота с небольшими примесями метана и угарного газа. Полосы на поверхности Тритона, которые возникают благодаря шлейфам гейзеров, позволяют предположить, что на Тритоне существуют сезонные ветра.

Добавим, ранее инженер миссии NASA Cassini по изучению Сатурна заявляла, что, несмотря на чрезвычайно низкие температуры, один из спутников планеты — Титан — можно рассматривать для будущей космической колонии человечества.