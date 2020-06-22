Минчанин — автомобилистам: Поддержите Флешмоб солидарности? 5 22.06.2020, 11:09

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Пусть власти увидят, что нас много.

Пишет читатель Telegram-канала "Баста!" из Минска.

"Блогеры предложили с завтрашнего дня Флешмоб солидарности, - говорит он. - В 19.00 открывать окна квартир, аплодировать, стучать кастрюлями. Отличная идея. А что делать тем, кто в это время за рулем? Будет хорошо, если мы будем сигналить. На светофоре, около остановки общественного транспорта, в пробке. Бибикать или дзынькать можно и на велосипедах.

Всего #2минуты. Не пропустите. 23 июня в 19.00.

На самом деле, бибикать, дзынькать, хлопать можно и нужно всегда и везде, где есть скопления людей, чтобы все знали, что мы едины и видели, что нас много".

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